Пилоты ГУР поразили штаб подразделения 'Рубикон' в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы дронов врага. Видео

Украинские военные из Главного управления разведки обнаружили штаб российского подразделения "Рубикон" в одном из полуразрушенных домов временно оккупированной Авдеевки. По объекту оккупантов разведчики нанесли удар беспилотником, в результате чего были убиты несколько россиян.

Для точечной атаки по оккупантам украинские защитники использовали беспилотник FP-2, оснащенный приблизительно 105 килограммами взрывчатки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУР.

В результате удачных действий разведчиков удалось ликвидировать российских офицеров и операторов беспилотников, которые находились в здании.

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление наступит справедливое возмездие", – отмечают в ГУР.

Ведомство характеризует российское подразделение "Рубикон" как одно из самых боеспособных в оккупационном войске. На него россияне направляют значительные ресурсы. Это подразделение специализируется на применении беспилотников, в частности ударных дронов.

Другие операции украинских разведчиков

Недавно воины Главного управления разведки МО Украины осуществили успешную боевую работу. Разведчики провели штурм и зачистку позиций противника на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.

На опубликованных кадрах воины показали эпизоды штурмов, зачистки позиций оккупантов, взятие захватчиков в плен, уничтожение врага и его объектов.

Также воины "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи в Покровске Донецкой области. Недавно разведчики поделились кадрами своей работы. На обнародованных материалах можно увидеть, как украинские воины уничтожают оккупантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пограничники роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Химера" показали, как уничтожают блокпосты и опорные пункты оккупантов в Брянской области. Такие действия украинских военных способствуют потере контроля россиян над прифронтовыми территориями.

