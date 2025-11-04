УкраїнськаУКР
русскийРУС

Пилоты ГУР поразили штаб подразделения "Рубикон" в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы дронов врага. Видео

Мария Дрофич
War
2 минуты
6,1 т.
Пилоты ГУР поразили штаб подразделения 'Рубикон' в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы дронов врага. Видео

Украинские военные из Главного управления разведки обнаружили штаб российского подразделения "Рубикон" в одном из полуразрушенных домов временно оккупированной Авдеевки. По объекту оккупантов разведчики нанесли удар беспилотником, в результате чего были убиты несколько россиян.

Для точечной атаки по оккупантам украинские защитники использовали беспилотник FP-2, оснащенный приблизительно 105 килограммами взрывчатки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУР.

В результате удачных действий разведчиков удалось ликвидировать российских офицеров и операторов беспилотников, которые находились в здании.

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление наступит справедливое возмездие", – отмечают в ГУР.

Ведомство характеризует российское подразделение "Рубикон" как одно из самых боеспособных в оккупационном войске. На него россияне направляют значительные ресурсы. Это подразделение специализируется на применении беспилотников, в частности ударных дронов.

Другие операции украинских разведчиков

Недавно воины Главного управления разведки МО Украины осуществили успешную боевую работу. Разведчики провели штурм и зачистку позиций противника на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.

На опубликованных кадрах воины показали эпизоды штурмов, зачистки позиций оккупантов, взятие захватчиков в плен, уничтожение врага и его объектов.

Пилоты ГУР поразили штаб подразделения "Рубикон" в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы дронов врага. Видео
Пилоты ГУР поразили штаб подразделения "Рубикон" в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы дронов врага. Видео

Также воины "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи в Покровске Донецкой области. Недавно разведчики поделились кадрами своей работы. На обнародованных материалах можно увидеть, как украинские воины уничтожают оккупантов.

Пилоты ГУР поразили штаб подразделения "Рубикон" в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы дронов врага. Видео
Пилоты ГУР поразили штаб подразделения "Рубикон" в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы дронов врага. Видео

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пограничники роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Химера" показали, как уничтожают блокпосты и опорные пункты оккупантов в Брянской области. Такие действия украинских военных способствуют потере контроля россиян над прифронтовыми территориями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!