'Враг не может чувствовать себя в безопасности': пограничники показали, как уничтожают российские блокпосты в Брянской области. Видео

Пограничники Роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Химера" показали, как уничтожают блокпосты и опорные пункты оккупантов в Брянской области. Такие действия украинских военных способствуют потере контроля россиян над прифронтовыми территориями.

Эксклюзивные кадры боевой работы обнародовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Вследствие точных ударов украинских защитников оккупанты понесли потери.

"Благодаря работе подразделения враг не может чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории", – отметили в заметке.

Другие операции украинских военных

Воины "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи в Покровске Донецкой области. Недавно разведчики поделились кадрами своей работы.

Также Силы спецопераций показали поражение вражеской логистики на Луганщине. В ночь на 3 ноября бойцы ССО атаковали объекты логистики россиян на временно оккупированной территории Луганщины. Украинским защитникам удалось уничтожить несколько важных целей оккупантов.

Вблизи города Должанск украинские военные атаковали место разгрузки горючего, а в Роскошном попали по складу материально-технического обеспечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Пограничники РУБпАК Aquila с помощью FPV-дронов и бомберов ликвидировали укрытия и антенны связи россиян. Операция состоялась на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

– В Донецкой области пограничники-пилоты подразделения "Феникс" вместе с Силами обороны отбили очередной массированный штурм оккупантов. Во время боя украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники противника, среди которых 4 танка, 2 БМП и МТ-ЛБ, а также ликвидировали около 40 российских военных. События разворачивались вблизи населенных пунктов Владимировка и Шахово.

