Силы спецопераций показали поражение вражеской логистики на Луганщине: у врага будет дефицит горючего. Видео

В ночь на 3 ноября бойцы Сил специальных операций (ССО) Украины атаковали объекты логистики россиян на временно оккупированной территории Луганщины. Украинским защитникам удалось уничтожить несколько важных целей оккупантов.

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО. Подразделения спецназовцев провели удачные операции в Должанске и Роскошном.

Вблизи города Должанск украинские военные атаковали место разгрузки горючего.

Также спецназовцы попалипо складу материально-технического обеспечения оккупантов возле села Роскошное.

Украинские военные отметили, что из-за этих действий россияне будут иметь дефицит горючего, а работа системы снабжения в пределах группировки войск РФ "Центр" усложнится.

"Лучше всего выиграна битва та, на которую враг не смог приехать", – отметили спецназовцы.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– 2 ноября, стало известно о том, что Украина атаковала Саратовский нефтеперерабатывающий завод (Россия). Там была слышна работа противовоздушной обороны, а впоследствии россияне "любовались" пожаром.

– Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по целям на территории РФ. В частности, украинские воины продолжили дело приближения блэкаута в Липецкой области России. Всего под атакой оказались пять подстанций.

