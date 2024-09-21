План победы будет открыт всем: Зеленский перед вылетом в США пообщался со СМИ

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский отправится в США, чтобы презентовать план победы американскому коллеге Джо Байдену и кандидатам в президенты этой страны Камале Харрис и Дональду Трампу. Впоследствии этот план будет открыт для всех стран, в том числе и для России.

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Об этом Зеленский рассказал во время встречи с украинскими журналистами 20 сентября. Также глава государства приоткрыл завесу тайны вокруг плана победы Украины.

Зеленский снова подчеркнул, что завершить войну без России невозможно.

"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором саммите мира, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии – все сказали, что Россия должна быть на втором саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", – подчеркнул президент.

Он также заявил, что Украина работает над своим планом победы. Полностью готовы три его пункта.

"Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет понятна их реакция на конкретику, а не просто в целом – мы ничего не хотим и будем продолжать войну. Хотя я считаю, сегодня они именно так и хотят, просто продолжать", – поделился мыслями с журналистами Зеленский.

Президент уверил, что план победы Украины будет открыт для всех стран, в том числе РФ. Также он добавил, что этот план предусматривает, в частности, и шаги партнеров Украины – с сегодняшнего дня и до конца года.

"Конкретные действия, зависящие исключительно от партнеров, и уже никто мне не скажет, что это зависит от российской стороны. План просто является мостом к саммиту мира и к любому этапу окончания войны. Мост, усиливающий Украину. Усиливает ее политически, с точки зрения оружия, и в понимании того, каким будет наше будущее после войны. План будет презентован президенту Байдену, кандидатам в президенты США и всем другим партнерам. И Россия должна его видеть. Потому что этот план усиливает Украину. И они должны об этом знать", – отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что данный план может сделать предстоящие дипломатические встречи с РФ более результативными.

Также Зеленский немного открыл завесу тайны вокруг содержания плана победы Украины.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является именно частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в плане оружия. Далее пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше общее экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", – заявил президент.

Также он добавил, что во время поездки в США хочет узнать мнение Харрис о плане победы Украины, также он планирует встретиться с Трампом, вероятно, эта встреча состоится 26 или 27 сентября.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что действующий президент Джо Байден еще может принять важные решения, которые усилят Украину. В частности, наше государство нуждается в разрешении на использование ATACMS для поражения военных аэродромов врага на территории РФ.

Напомним, во время этой встречи с украинскими СМИ Зеленский отреагировал на информацию WSJ о потерях Украины в войне. Он назвал "ложью" утверждение издания о том, что количество погибших украинских воинов достигло 80 тысяч. Президент утверждает, что "реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Существенно".