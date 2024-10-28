"План победы – не разменная монета": Зеленский высказался по поводу членства в НАТО и рассказал, как Путин хочет разделить мир

Президент Владимир Зеленский заявил, что обнародованный План победы необходим для того, чтобы укрепить Украину на пути к мирным переговорам о прекращении войны. Глава государства подчеркнул, что сам план не является темой для переговоров с РФ.

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В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин продолжает предпринимать попытки разделить мировое сообщество. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию The Times of India.

По словам гаранта, Украина не требует немедленного членства в НАТО, ведь это по факту невозможно во время войны. В то же время Зеленский отметил, что Украине необходимо получить приглашение в Альянс, чтобы в будущем этот процесс невозможно было остановить.

"План Победы – это не разменная монета и не тема для переговоров с Россией… Мы не просим о быстром членстве в НАТО, потому что это невозможно во время войны. Мы просим о приглашении в НАТО, чтобы в будущем никто не мог изменить свое мнение", – сказал Зеленский.

Также украинский президент заявил, что кремлевский диктатор Путин провалил саммит БРИКС в России. Зеленский отметил, что на мероприятии отсутствовали некоторые страны на уровне лидеров, включая Саудовскую Аравию и Бразилию.

"Я считаю, что саммит БРИКС провалился. Не все были в составе БРИКС, мы не увидели многих лидеров, на которых рассчитывала Россия. Это говорит о том, что союза в БРИКС нет. Я считаю, что сам БРИКС раскалывает Путин своей политикой войны. Он очень хочет поляризировать мир и разделить на Запад и БРИКС. На сегодня у него это не получилось. Все понимают, что он убийца и террорист, понимают, что есть дешевый энергоресурс, и даже те государства, которые понимают, что могут выровнять свою экономику, не хотят мараться об Путина", – отметил президент Украины.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не поддерживает замораживание войны и стремится к ее полному завершению. Крым и Донбасс, оккупированные Россией еще в 2014 году, остаются неотъемлемой частью Украины, и этот вопрос не подлежит обсуждению, однако для начала переговоров следует вернуть ситуацию, которая существовала до 24 февраля 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, когда будет реализован План победы Украины, представителей страны-агрессора РФ можно будет увидеть на Глобальном саммите мира. Тогда можно будет говорить о реализации Формулы мира. Сейчас Москва уклоняется от настоящей дипломатии.