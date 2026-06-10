План украинских дальнобойных санкций выполняется абсолютно четко, – Зеленский

Украина не снимает, а наоборот, усиливает собственные "дальнобойные санкции" против военной машины страны-агрессора России. Так, в последнее время были подтверждены попадания украинских защитников в военный завод в Чебоксарах, в объекты российской нефтяной отрасли, в предприятия агрессоров в Черноморском регионе и тому подобное.

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к стране 10 июня. Глава государства акцентировал: есть план украинских дальнобойных санкций, и он "выполняется абсолютно четко".

Дальнобойные санкции

Общаясь сегодня с командующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым, Верховный Главнокомандующий "подробно обсуждал мидлстрайки, и дипстрайки, которые сейчас на выполнении".

"План наших украинских дальнобойных санкций выполняется абсолютно четко. Поражен военный завод в Чебоксарах – 900 километров от Украины, и это отработали украинские ракеты "Фламинго". Также были попадания в объекты российской нефтяной отрасли. Есть достижения и в Черноморском регионе", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил "всех, кто приобщен" к выполнению указанного плана.

Также президент отметил наших воинов на передовой, у которых "позиции сильные, и задачи выполняются". Это 95-я, 80-я и 79-я бригады ДШВ, Четвертая, 12-я и 14-я бригады Нацгвардии Украины, Сто пятьдесят пятая механизированная, 25-я воздушно-десантная, 425-й штурмовой полк "и каждое из подразделений СБС".

Поражение завода в Чебоксарах

Последнее поражение в Чебоксарах завода "ВНИИР-Прогресс", состоявшееся 10 июня, стало повторным ударом по предприятию менее чем за два месяца.

После предыдущей атаки на территории предприятия были установлены дополнительные средства пассивной защиты, в частности сеточные конструкции и каркасные башни, направленные на противодействие беспилотникам. Впрочем, на этот раз удар был нанесен крылатыми ракетами с большей боевой мощностью, что свело на нет всю эффективность таких мер.

Что известно о заводе

Завод "ВНИИР-Прогресс" находится на расстоянии около 1000 км от границы Украины. Он производит компоненты для "Шахедов", а также ракет "Искандер-М" и "Калибр".

Завод входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Там производят ГНСС-приемники и антенны для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в том числе модули типа "Комета". Эти компоненты используются в беспилотниках, в том числе дронах-камикадзе типа "Шахед", а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и комплектах планирования УМПК для авиабомб.

Кроме того, "ВНИИР-Прогресс" выпускает электротехническое оборудование: автоматические выключатели, реле и бесконтактные модули, поставляемые российскому флоту, в том числе для атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 10 июня также был атакован Куйбышевский НПЗ в российской Самаре. Там вспыхнул пожар, на территории фиксировались многочисленные очаги горения.

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