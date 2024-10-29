Планируют мобилизовать еще 160 тыс. человек: в СНБО рассказали, сколько украинцев призвали в Сил обороны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, сколько еще граждан Украины собираются мобилизовать. По его словам, в армию планируют призвать еще 160 тыс. человек.

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Литвиненко подчеркнул, что это даст возможность укомплектовать воинские части до 85%. Об этом секретарь СНБО заявил в ходе заседания Верховной Рады 29 октября.

В СНБО заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украине мобилизовали 1 млн 50 тыс. человек. При этом мобилизация еще 160 тыс. украинцев позволит доукомплектовать воинские части.

Литвиненко подчеркнул, что продолжение мобилизации необходимо для обеспечения надежной обороноспособности страны в условиях текущей ситуации на фронте.

"Всего в Силы обороны были призваны 1 050 000 граждан. Планируется призвать более 160 000 человек. Указанное позволит укомплектовать воинские части до 85%", – заявил Литвиненко.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за продолжение военного положения и мобилизации в Украине. Оба решения поддержали большинство народных избранников. Таким образом военное положение и мобилизация продолжены до 7 февраля 2025 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, во время действия военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины, что установлено указом президента № 64/2022. Однако лица, не подлежащие мобилизации или имеющие отсрочку, могут выезжать за границу в соответствии с законом и постановлением КМУ № 57.

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