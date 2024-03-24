Планы врага сорваны: Сырский показал на видео, как Силы обороны уничтожают технику окупантов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал, как украинские защитники уничтожают вражеское оружие и технику. Он подчеркнул, что Силы обороны круглосуточно работают для того, чтобы оккупанты не смогли осуществить свои планы.

Видео ударов по силам противника Сырский обнародовал в официальном Telegram-канале 24 марта. На опубликованных кадрах видно, как воины ВСУ метко бьют по колонне российских танков, которая двигалась на штурм украинских позиций.

Также защитники Украины наносят удары по зданиям и окопам, где скрываются захватчики.

"Кадры уничтожения вражеской техники и вооружения. Ни днем, ни ночью наши воины не дают противнику передышки и срывают планы оккупантов", – прокомментировал Сырский.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные на фронте обезвредили 990 оккупантов и 216 единиц вражеской техники и вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники проводили собственное "исследование" на Харьковском направлении. Они установили, что из шести оккупантов, "спрятанных в нору", в среднем остается один.

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