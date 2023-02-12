"Платим кровью за каждый метр земли": что сейчас происходит в Бахмуте, где воины ВСУ героически держат оборону

Вооруженные силы Украины продолжают героически удерживать оборону в Бахмуте Донецкой области. Там все время продолжаются артиллерийские дуэли и ведутся кровавые стрелковые бои на очень коротких дистанциях.

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Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко. По его словам, хоть при таких обстоятельствах ВСУ и уничтожают в разы больше российской пехоты, однако и сами платят кровью за каждый метр украинской земли.

"Ни мы, ни враг не имеем возможности активно где-то пользоваться бронированной техникой. Сейчас проходят артиллерийские дуэли, с одной стороны, а с другой – пехота работает против пехоты. Практически ежедневно происходят около 50 боевых столкновений, стрелковые и пехотные бои. Это самый трудный и самый неблагодарный вид работы", – объяснил эксперт.

Он отметил, что во время таких боев соотношение потерь меньше, чем во время боев на расстоянии.

Спикер Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый также сообщил, что 10 февраля на Бахмутском направлении произошло 54 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими оккупантами. Такое количество боев является рекордным для этого участка фронта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бахмутское направление является одним из самых сложных на фронте, однако украинские военные, несмотря на трудности, успешно уничтожают вражеские позиции. В частности, 29 января ВСУ удачно отработали по оккупантам под Бахмутом и захватили трофеи.

По данным ISW, наемники ЧВК "Вагнер" истощились под Бахмутом и их заменили кадровыми войсками Российской Федерации. В связи с этим аналитики допускают более высокий уровень боевой мощи и возможностей страны-агрессора.

А 11 февраля аэроразведчики и минометчики Госпогранслужбы Украины вовремя заметили маневры двух групп вражеской пехоты на Бахмутском направлении и уничтожили врага. Всего к штурму готовились четыре штурмовых бригады по десять боевиков в каждой.

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