Россия в скором времени может изменить свою стратегию ведения боевых действий из-за нехватки средств и человеческих ресурсов. Хотя страна-агрессор имеет колоссальный человеческий ресурс, этот ресурс не безграничный, и экономика страны уже давно "перегрета".

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Если Россия продолжит вести войну в том же темпе, это приведет к значительному росту потерь. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Речь идет именно о такой войне, которую мы видим сегодня. Тот темп огненного вала, тот темп расхода своих человеческих ресурсов, которые они бросают. Статистика свидетельствует, что на каждые 2,5 квадратных метра украинской земли враг терпит потери – либо раненые, либо убитые, либо выведенные из строя", – сказал он.

По словам эксперта, Российская Федерация сможет вести боевые действия в таком темпе к середине лета 2025 года. После этого ему придется пересмотреть свои стратегические планы. Это может привести к расширению коалиции "оси зла" и более активному вовлечению Северной Кореи, но только в случае успешного опыта ее контингента, а также Ирана и других сателлитов.

"Пока мы не видим этих проблем, несмотря на все наши попытки, удары и попытки сдержать линию боевого столкновения. Но летом будущего года проблемы в РФ начнут вылезать. Здесь, я думаю, информация коррелируется с выводами, о которых вы упомянули", – объяснил Жмайло.

Он прогнозирует, что российские войска продолжат наступательные действия. Пока они накапливают резервы и пытаются продвигаться на Покровском направлении, к югу от Угледара, в районе Запорожья, а также приближаются к Купянску, чтобы рассекать наши группировки к востоку от реки Оскол. Однако их усилия в последние недели не были стабильными.

"Эта неделя для них, безусловно, успешна за счет того, что они потеряли огромное количество резервов. По неподтвержденной информации, ориентировочно они захватили более 160 квадратных километров территории, включая территорию на Курщине", – сказал эксперт.

Но, как он уточнил, в предыдущие недели это продвижение было заторможено.

"То есть они еще могут двигаться и продвигаться такими рывками, тратя людей. Но сказать, что они будут постоянно держать такой темп, нельзя. За любой успех и быстрое продвижение они платят очень высокую цену. Соответственно, им придется делать все больше накоплений, тратить на это больше времени", - добавил Жмайло.

По его мнению, лето 2025 может стать критическим моментом для оккупантов.

"Конечно, если они не прибегнут к всеобщей мобилизации, которая, конечно, сломает все эти прогнозы, если вся северокорейская армия не согласится вмешаться в войну. И таких "если" много. Мы говорим именно о ситуации, в которой они сейчас, при этих данных, которые мы имеем", – резюмировал эксперт.

Напомним, войска РФ пытаются продвигаться в пригороде Временного Яра на Краматорском направлении, однако значительного прохождения вперед не имеют. То есть о стратегическом успехе оккупантов речь не идет.

Сотрудники южнокорейской разведки поделились с представителями НАТО доказательствами того, что подразделения армии Северной Кореи уже действуют в Курской области России. Между тем, российский диктатор Владимир Путин кратко признал нехватку рабочей силы в стране, но уверял, что уровень безработицы у них низкий.

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