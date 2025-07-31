Племянник генерала 'стирает' украинскую бригаду под ноль? Военные бьют тревогу из-за ситуации в 34-й ОБрБО. Подробности скандала

В рядах 34-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ, которая воюет на Херсонском направлении, сложилась катастрофическая ситуация после прихода к командованию 27-летнего полковника. Военные отмечают, что бригада фактически "стирается" под ноль, неся огромные потеря при выполнении нелепых задач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При этом защитники предупреждают, что если ситуацию не изменить, это будет грозить высадкой российских войск на правобережье Херсонской области. OBOZ.UA рассказывает все, что известно о ситуации, которая сложилась в 34-й отдельной бригаде береговой обороны ВСУ.

Скандал из-за нового командира бригады

Военнослужащий ВСУ Станислав "Осман" Бунятов осветил проблему в своем Telegram-канале "Говорять Снайпер". По его словам, командир 34-й отдельной бригады береговой обороны не понимает, что такое фронт в Херсоне, какие задачи стоят перед пехотой, экипажами БПЛА и как в целом нужно налаживать работу, дающую реальные результаты.

Бунятов подчеркнул, что командир бригады не провел никакого анализа предыдущих действий подразделения за истекшее время, при этом считает, что "бригада два года ничего не делала".

"Он урезает боевые бойцам, которые собственными силами тянут транспорт, ремонтируют его, оборудуют лодки, закупают дроны и комплектующие к ним, занимаются уничтожением вражеских экипажей – и при этом еще должны терпеть подобное отношение от человека, который должен им ПОМОГАТЬ. Бригада стирается под 0. Люди не выдерживают. Если ситуация не изменится – это приведет к высадке россиян на правый берег", – пишет военный.

Военнослужащий подчеркнул, что высшее командование должно отреагировать на проблему и снять командира бригады с должности. Вместо некомпетентного офицера бригаду должен возглавить человек, который прошел с подразделением весь путь с начала войны.

Военнослужащие подтвердили OBOZ.UA, что ситуация, описанная в интернете, является правдой и большой бедой для бригады. Защитники подтвердили, что проблемы появились с приходом нового командования бригады. По предварительным данным, 27-летний полковник приходится племянником одного из генералов из Генштаба, которого якобы нужно полгода продержать в бригаде, чтобы дальше он мог поступить на обучение в университет Минобороны.

Защитники просят спасти им жизни

В свою очередь, мониторинговый Telegram-канал "ХЕРСОН: Non Fake" пишет, что за последние несколько недель с жалобами на новое командование обратились десятки бойцов из различных структур данной бригады. Защитники просят публично осветить вопрос и таким образом сохранить жизни украинских военных.

У многих военнослужащих сложилось впечатление, что новый командир пришел уничтожить всё, что до этого отстраивалось годами.

"Новое руководство, не приняв во внимание оперативную обстановку, решило поменять местами наших бойцов с оккупантами. Т.е. зачем-то начали массовые отправки воинов на "операции по выживанию". Без пояснения конечной цели данного риска, не говоря о логистике и возможности выживания на противоположном берегу", – говорится в сообщении.

Высшее руководство обещает отреагировать

Telegram-канал "ХЕРСОН: Non Fake" пишет, что после освещения проблемы некоторые люди из высшего военного руководства пообещали сделать все возможное, чтобы избежать недопонимания новых руководителей 34-й бригады береговой обороны и бессмысленных потерь жизней военнослужащих.

Военнослужащие, в свою очередь, надеются на быструю реакцию Генерального штаба ВСУ. Защитники говорят, что в ином случае это может повлечь печальные последствия. Речь идет не только об ухудшении обороны на отдельных участках, но также о демотивации личного состава.

Что предшествовало

С начала полномасштабной войны периодически возникают ситуацию, когда военное командование попадает в скандалы из-за несохранения жизней личного состава. Например, 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине, вследствие чего погибли и были ранены военные.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создали комиссию во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ, назначено служебное расследование. В Сухопутных силах отметили, что в случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 22 июня нанесли удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ на Николаевщине. В момент атаки там проводились занятия с военнослужащими, три человека погибли, еще 11 получили ранения.

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