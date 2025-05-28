'Пленных нет': Путину показали российских пленных в Украине, которых не видит роспропаганда. Видео

Российская пропаганда продолжает вводить в заблуждение диктатора Владимира Путина. В частности, они рассказывают о том, что пленных оккупантов в Украине нет. Впрочем, пока здесь остаются тысячи россиян о которых росСМИ врут своему президенту.

Видео дня

В проекте "Хочу жить" опубликовали видео с доказательствами этого факта. Там отметили, что российская пропаганда настойчиво пытается уменьшить масштабы потерь Вооруженных сил РФ, в том числе количество военнопленных.

Несмотря на то, что через украинский плен прошло более 5000 российских военнослужащих, а тысячи все еще ждут обмена, российская пропаганда уже третий год подряд продолжает утверждать, что в Украине якобы нет российских военнопленных.

"Российская пропаганда упорно пытается уменьшить масштабы потерь Вооруженных сил РФ, в том числе количество военнопленных. Долгое время пропагандисты утверждали, что в украинском плену не более 200 россиян", – отмечают в проекте.

Впрочем, после масштабного обмена по формуле "1000 на 1000" риторика изменилась. Теперь утверждается, что якобы Украине некого обменивать, а Россия уже забрала всех своих пленных. Это не так.

Но на самом деле, отмечают в проекте, в украинском плену остаются тысячи россиян. Многие из них - с ранениями и тяжелыми заболеваниями. Это люди с ампутациями, контузиями, осколочными ранениями, а также больные СПИДом, гепатитами, диабетом и психическими расстройствами. Россия отказывается признавать их существование, не включает их в списки на обмен и блокирует первоочередное возвращение больных и раненых.

"На этом видео лишь малая часть тех, кто продолжает ждать обмена в лагерях для военнопленных. Все пять лагерей, а также специальные участки для содержания военнопленных при СИЗО полностью заполнены. Заполнены и медицинские части при лагерях, где лежат раненые и больные", – говорится в подписи к видео.

В проекте добавляют, что Украина призывает российскую сторону придерживаться принципов гуманизма и прежде всего провести обмен всех раненых и всех тяжелобольных военнопленных.

"Если Россия заинтересована забирать только тех, кого может снова отправить на фронт, то мы готовы к масштабному обмену в формате "всех на всех", – резюмируют в "Хочу жить".

Детали

В проекте также напомнили, что оккупанты, желающие сохранить себе жизнь и сдаться в плен, могут воспользоваться чат-ботом: t.me/spasisebyabot. Доступна также возможность звонков на номера +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров) и сообщения в Telegram или WhatsApp по номерам +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88 и +38 097 88.

Напомним, о том, что Украина и Россия договорились об обмене пленными "1000 на 1000" и дальнейшее обсуждение прекращения огня, по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Впоследствии в Анкаре отметили, что это было предложение Турции, озвученное "в момент, когда наступил тупик", а российская делегация озвучила все свои неприемлемые для Украины ультиматумы.

На следующий день в СБУ сообщили, что начали подготовку к масштабному обмену: в частности, работа велась над списками пленных и локациями. Впоследствии совещание по подготовке масштабного обмена провел президент Украины. Во время совещания глава государства подчеркнул, что договоренность об освобождении пленных стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции, и назвал возвращение каждого украинца, который скитается в российском плену, главной задачей для государства.

OBOZ.UA публиковал списки тех, кто вернулся из российского плена в рамках большого обмена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!