Пленный оккупант затруднился назвать месяцы года по порядку и заявил, что в РФ живет 14 млрд человек. Видео

Очередной российский военнопленный "блеснул" уровнем эрудиции во время общения с украинскими журналистами. Захватчик не смог ответить на элементарные вопросы и запутался в месяцах года.

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Более того, оккупант выдал, что в России якобы проживает 14 млрд человек. Видео допроса российского военнопленного опубликовал в YouTube журналист Дмитрий Карпенко.

На просьбу журналиста назвать все месяца года по порядку, оккупант начал с сентября, а затем решил, что календарный год начинается с декабря. В итоге захватчик смог назвать только январь и февраль, выдав, что не может назвать месяцы года.

Также на вопрос о населении страны-агрессора оккупант заявил, что в России якобы проживает 14 миллиардов человек. При этом захватчик убежден, что в Украине проживает всего один миллион человек.

Вслед за остальными пленными оккупантами он выдал, что главной причиной того, почему он пришел убивать украинцев стало желание заработать денег. Оккупант пожаловался, что достатка ему не хватало, поэтому принял решение "заработать" на войне в Украине.

Напомним, вблизи Селидово российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников. Очередное военное преступление россияне совершили 18 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрела российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

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