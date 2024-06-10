Плетенчук: флот РФ прикрывается иностранными гражданскими судами как щитом

В Азовском море, несмотря на официальное закрытие Керченского пролива, находятся иностранные гражданские суда. Оккупанты прикрываются ими как щитом.

Об этом в телемарафоне рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что их случайное повреждение может привести к международным проблемам.

"Три ракетных катера и несколько десантных кораблей РФ переместились с военной базы Новороссийска к Азовскому морю. Вероятнее всего, для проведения учений. В то же время, заявление одного из иностранных СМИ о якобы попадании ВСУ в находящийся в Азовском море большой десантный корабль РФ не подтверждена сейчас", – отметил Плетенчук.

Он также добавил, что поражение противника в этой акватории "дело будущего".

"О тактике россиян среди интересного - вышли они в Азов, но он неглубок. Там не так много путей, по которым можно передвигаться. Но сейчас они передвигаются в купе с гражданскими судами. Другой вопрос, что там делают эти гражданские, если учитывать, что Керченский пролив Украиной официально закрыт", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что для РФ стало практикой прикрываться гражданскими судами. По данным Плетенчука, сейчас в азовской акватории есть разные суда. В частности, российские, которые продолжают мародерить на ВТО и для вывоза награбленного используют для этого порты Мариуполя и Бердянска.

В море, в частности, присутствуют и иностранные суда. Они заходят в порты на страны-оккупанта на Азове из Босфора или Босфора.

"То есть это международная торговля фактически. А корабли оккупантов этим пользуются и прячутся среди этих гражданских суден", – резюмировал Плетенчук и добавил, что, если попасть в такой корабль, то возможны международные проблемы.

Напомним, что после так называемого присоединения к РФ оккупированной части Запорожской области ситуация там ухудшается с каждым днем. Новые "хозяева" занимаются отжимом в гигантских масштабах, усугубилась и криминогенная ситуация. Причем большую роль в этом сыграли наехавшие в регион оккупанты из Чечни и Южной Осетии. Подробнее о том, что сейчас происходит в оккупации, читайте в материале OBOZ.UA.

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