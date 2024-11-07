Плетенчук рассказал, как россияне используют акваторию Каспийского моря

Россия имеет техническую возможность наносить удары по Украине ракетами "Калибр" из Каспийского моря. Однако пока подтвержденных случаев запуска этих ракет из этой акватории нет.

Видео дня

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он добавил, что в Каспийском море присутствуют ракетоносители, платформы, способные запускать "Калибры".

"На самом деле подтвержденная информация об использовании Каспийской флотилии для ударов по Украине пока не зафиксирована", – Дмитрий Плетенчук.

Каспийское море противник обычно использует для воздушных ударов. Для атак на Украину самолеты страны-агрессора совершают обход, заходят на Каспий и запускают ракеты оттуда, чтобы уменьшить риск потерь среди своего гражданского населения из-за периодических непредсказуемых сбоев старых образцов вооружения.

"Делают они это для того, чтобы в случае нештатного схождения стареньких ракет сделать невозможными потери среди собственного гражданского населения", – добавил Плетенчук.

Ранее Дмитрий Плетенчук заявил, что российский флот больше не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Украине. Он фактически парализован и не может эффективно действовать в Азовском и Черном морях.

Как сообщал OBOZ.UA, главным рычагом успеха Украины в боях с российским флотом в Черном море являются беспилотные надводные аппараты Magura, прототип которых создан в киевском гараже. Эти морские дроны повредили или уничтожили более 20 российских военных кораблей. Также эффективность показали дроны от СБУ Sea Baby.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!