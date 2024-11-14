'Плотины там было две': Селезнев рассказал, повлияет ли опустошение Кураховского водохранилища на ситуацию на фронте

Подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище кардинально не влияет на ситуацию на поле боя, поскольку часть водоема уже опустела. Однако ситуация в районе Курахово очень сложная, где противник воюет уже на окраинах и формирует клещи для полуокружения воинов Сил обороны Украины.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. В частности, он указал, что в районе Кураховского водохранилища было две плотины.

"Одна из них была разрушена несколько недель назад, вторая работала на удержание потока воды. Но в результате активного артиллерийского огня была разрушена и вторая часть. Сейчас фиксируется подтопление вдоль устья реки Волчья населенных пунктов и поднятие уровня воды на около 1,2 метра", – сказал эксперт.

По его словам, подрыв дамбы "кардинально не влияет на ситуацию на поле боя", поскольку часть акватории водохранилища уже опустела.

"Несомненно, противник привлекает все силы и средства огневого воздействия на украинские Силы обороны и в результате могут разрушаться некоторые гидротехнические сооружения. То, что противник фактически обеспечил контроль над северной территорией, прилегающей к Кураховскому водохранилищу, очевидно", – констатировал Селезнев.

Он добавил: после того, как передовые подразделения войск РФ вошли в Солнцевку, несомненно, у украинских военных "создается очень сложная ситуация в связи с формированием "клещей", российского полуокружения в районе Курахово".

К югу от Курахово, вдоль реки Сухие Ялы, ситуация также усложняется, говорит эксперт. Сейчас враг там сосредотачивает ряд своих штурмовых подразделений.

"На каком участке фронта и когда они ударят, сложно просчитать, но противник может атаковать непосредственно Курахово с юга, а возможно, будет атаковать несколько южнее – населенный пункт Дачное. Возможно, будет атаковать Константинополь, чтобы создать достаточно мощный по площади "котел" окружения украинских Сил обороны", – спрогнозировал Селезнев.

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего "поставил четкую задачу" Генштабу Вооруженных сил Украины по привлечению дополнительных сил и средств для стабилизации ситуации на Кураховском направлении.

"Но мне кажется, что время потеряно и стабилизировать ситуацию даже путем перебрасывания значительных ресурсов вряд ли удастся. Ситуация там крайне сложная. Ключевая проблема заключается в том, что противник ведет боевые действия в восточных пригородах Курахово. Да, он действует "в лоб", да, он несет огромные потери, однако темпы продвижения очевидны", – сказал эксперт.

Так что, по мнению Селезнева, вопрос удержания Курахового сложный.

Многое будет зависеть от эффективности действий сил и средств Украины, которые держат оборону по реке Сухие Ялы, и количеству ресурсов, которые противник может дополнительно привлечь на территориях южнее Курахового.

"Потому что очевидно, что за попытки закрытия этого "котла" возникнут проблемы. Чтобы этих проблем не было, украинский Генштаб будет действовать на опережение с целью вывода наших сил и средств из Кураховского гарнизона. Но ситуация динамична и ее развитие зависит от ключевого фактора – ресурсов", – считает военный эксперт.

Напомним, утром 11 ноября войска РФ ударом по Курахово разрушили Терновскую дамбу. В результате произошло подтопление сел Великоновоселковской громады Волновахского района.

Момент подрыва дамбы в Курахово попал на видео. Вода из водохранилища направилась в реку Волчья, в направлении сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка.

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