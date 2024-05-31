'По нас начали работать': оккупант пожаловался на командира, бросившего захватчиков на верную смерть, и давление ВСУ. Видео

Российский оккупант пожаловался на командира, бросившего захватчиков на верную смерть. По его словам, давление Вооруженных сил безумно, поэтому путинская армия, прибыв на фронт, сразу попала под обстрел.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Так, оккупант рассказал о службе на фронте и обстоятельствах, при которых получил ранения.

По его словам, командир отправил его и других захватчиков на задачи, обещая отпуска и награды. В результате они попали под массированный обстрел, и многие были ранены.

"Мы пошли, начали заходить, по нам уже начали стрелять. Один сразу 200, другого не довезли, еще другому пол ноги оторвало: не всю ногу, а прямо мясо. Мне попало в руку, в шею и в ногу", – рассказал захватчик.

Он отметил, что выбрался самостоятельно, поскольку пообещал родителям вернуться домой живым. После операции на руке ему пришлось пришивать пальцы.

Напомним, спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с собратьями из Сил обороны Украины ежедневно уничтожают оккупантов, пытающихся прорвать фронт на Харьковщине. Да, недавно в разговоре со своей матерью один из российских солдат пожаловался на украинские FPV-дроны, от которых они вынуждены прятаться по "норам" и молиться за свое выживание.

Ранее перехват ГУР подтвердил, что оккупанты отказываются идти в наступление на Харьковщине. Российские командиры в ответ угрожают расстрелом. На записи слышно, как российский командир отчаянно призывает подчиненных идти в наступление на украинские позиции и не быть "изменниками".

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