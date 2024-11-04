По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Войска России вечером в понедельник, 4 ноября, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на нашу территорию со стороны Сумской области.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram. По регионам Украины начала распространятся воздушная тревога.

Как отмечается, по состоянию на 21:00 часть ударных беспилотников оккупантов двигалась в сторону Полтавской области (в частности, на Миргород), а вторая часть – на Черниговскую область.

В 22:00 в ВС сообщили о новых группах ударных БПЛА на севере Сумщины юго-западным курсом.

Обновление по состоянию на 22:40:

– "Шахеды" на границе Сумской и Полтавской областей курсом на мероприятие;

– БПЛА в пригороде Сум;

– БПЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину;

– на Полтавщине в направлении Миргорода.

Отметим, что президент Владимир Зеленский поручил решить проблему уязвимости Украины перед российскими авиабомбами и "Шахедами", которыми враг все сильнее терроризирует украинцев. Во время Ставки Верховного главнокомандующего и.о. командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко доложил о резком росте атак России с использованием дронов "Шахед" – количество которых по сравнению с прошлой осенью увеличилось примерно в десять раз.

Напомним, что защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 4 ноября сбили 50 из 80 ударных дронов. Еще несколько десятков беспилотников были локационно утрачены. Кроме того, оккупанты нанесли по Днепропетровщине удар баллистической ракетой "Искандер-М" и били управляемыми авиабомбами по Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в МВД показали на видео интенсивную боевую работу воинов Нацгвардии по вражеским "Шахедам" во время налета 4 ноября. Мобильные огневые группы защитников неба работают круглые сутки в каждом украинском регионе.

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