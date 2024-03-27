По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Вечером в среду, 27 марта, российские оккупанты снова устроили атаку на Украину, запустив с северо-восточного направления дроны-камикадзе типа Shahed. Они залетели в Сумскую область, там была объявлена тревога.

Об угрозе "Шахедов" для региона предупредили в Воздушных силах ВСУ. Впоследствии там сообщили о движении ударных БПЛА в направлении Харьковщины.

Вскоре тревога распространилась на Харьковскую область. В 23:48 в ВС ВСУ сообщили, что вторая группа БПЛА заходит на Сумщину из Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 марта российские военные преступники запустили по Украине 13 ударных дронов типа Shahed. 10 воздушных целей удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!