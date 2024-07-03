По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Вечером в среду, 3 июля, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Тревога сначала была объявлена в Черниговской и Сумской областях.

"БПЛА на Сумщине в направлении Конотопа. Новая группа БПЛА заходит на Сумщину из Курской области рф. БПЛА в восточной части Черниговской области, курс западный", – сообщали военные.

Позже тревога распространилась на Киевскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 июля армия РФ нанесла удар семью ракетами и пятью "Шахедами", которые в основном были направлены на Днепропетровщину. Силы украинской ПВО сбили 11 воздушных целей.

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