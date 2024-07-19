По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Вечером в пятницу, 19 июля, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала она возникла для Харьковской и Сумской областей.

Позже тревога из-за "Шахедов" распространилась и на Полтавщину. "Группа БПЛА в Полтавской области в направлении Миргорода", – отметили в ВС ВСУ.

В Черниговской области объявили тревогу из-за угрозы применения ударных БПЛА с Сумщины.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины ночью 18 июля отбили атаку России, которую та совершила 19 средствами воздушного нападения. В частности, были уничтожены две ракеты и 16 дронов-камикадзе типа Shahed-131/36.

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