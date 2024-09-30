По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с севера и юга

Вечером в понедельник, 30 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стало то, что враг снова запустил свои дроны-камикадзе типа Shahed, в этот раз – с северо-восточного направления.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили для Сумской и Полтавской областей.

"БПЛА типа "Шахед" на юге Сумщины. Курсом на Ахтырку", "Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО", – сообщали военные.

Позже добавилась угроза "Шахедов" с юга. "Шахеды" в Херсонской области – в направлении запада", – информировали в ВС ВСУ.

Также тревогу из-за угрозы применения ударных БПЛА объявили в Черниговской области.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ночью 30 сентября атаковала Украину тремя ракетами разных типов и 73 дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Защитники неба сбили 68 целей, одна из которых – авиаракета. ПВО работала в 11 регионах.

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