Россия запустила по Украине 76 средств воздушного нападения: сбиты 67 'Шахедов' и ракета Х-59

Страна-агрессор Россия ночью 30 сентября атаковала Украину тремя ракетами разных типов и 73 дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Защитники неба сбили 68 целей, одна из которых – авиаракета.

Видео дня

ПВО работала в 11 регионах. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что всего радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение вражеских 76 средств воздушного нападения.

В частности, Россия атаковала Украину:

– одной баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма;

– одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из временно оккупированной части Запорожской области;

– одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

– 73 ударными БПЛА из районов Курска, Ейска, Орла (РФ).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ВС и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита одна авиаракета Х-59/69 и 67 "Шахедов" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три – локационно потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", – говорилось в сообщении Воздушных сил от 08:38 понедельника, 30 сентября.

В КГВА отметили, что силы ПВО обезвредили все дроны, которыми РФ пыталась атаковать Киев: обошлось без последствий, в Оболонском районе обнаружили обломки БПЛА.

По данным ОВА, в небе над Сумщиной зенитчики сбили восемь "Шахедов". Также три дрона силами и средствами ПВО ночью были уничтожены на Николаевщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 сентября во время вражеской атаки защитники неба сбили 15 из 22 дронов-камикадзе. Еще пять вражеских беспилотников были локационно потеряны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!