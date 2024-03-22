По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с восточного направления

Вечером в пятницу, 22 марта, российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. По регионам начала распространяться воздушная тревога – ее объявили в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Сумская, Харьковская области – угроза применения ударных БПЛА", "Полтавская область – движение ударных БПЛА в вашем направлении", – отмечали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины 22 марта отразили массированную атаку России, которую та совершила 151 средством воздушного нападения. В частности, ночью и утром в пятницу силы ПВО уничтожили 55 дронов-камикадзе типа Shahed и 37 ракет разного типа.

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