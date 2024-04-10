По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

В ночь на среду, 10 апреля российские оккупанты снова устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться тревога.

Ее объявили в Одесской и Николаевской областях. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Движение ударных БПЛА с Черного моря! Держат курс на юг Одесщины", "Изменили направление! Угроза – для Николаевщины", – писали военные.

Жителей Очакова призывали быть в укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 9 апреля снова отражали атаку российских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В этот раз в небе над рядом регионов защитники сбили все 20 таких целей.

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