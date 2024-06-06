По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Российские оккупационные войска вечером в четверг, 6 июня, вновь запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed 136 из южного направления. В некоторых регионах на юге была объявлена воздушная тревога.

Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Украинцев призвали находится в безопасных местах до отбоя.

По состоянию на 22:45 тревога была объявлена в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. В Харьковской области тревога связана с активностью вражеской тактической авиации.

"Вражеский ударный БПЛА из Херсонской области заходит в Николаевскую область, курс северо-западный", – отметили военные.

Отметим, что в Силах обороны юга Украины сообщили, что Россия вывела в Черное море три ракетоносителя. Общий залп этих надводных ракетоносителей составляет 24 ракеты "Калибр". Военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушных тревог и не пренебрегать собственной безопасностью.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 июня Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 18 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал БПЛА в несколько волн с юга к западу нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области в результате атаки российских БПЛА в ночь на 6 июня произошел пожар на инфраструктурном объекте.

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