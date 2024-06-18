По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером во вторник, 18 июня, враг снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа Shahed, запустив их с южного направления. По областям начала распространяться тревога.

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Об угрозе ударных БПЛА предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Группа "Шахедов" с ВОТ Запорожской области следуют на Херсонщину", – сообщили там.

В других областях тревога на тот момент была объявлена из-за угрозы баллистики.

Тревога распространилась на Николаевскую область. "Шахеды" на севере Херсонщины, двигаются на запад", – сообщали военные.

В ВС ВСУ сообщили, что "Шахеды" на севере Херсонщины и Николаевщины продолжают курс на запад. Также новая группа "Шахедов" с оккупированной части Запорожской области направлялась на Херсонщину.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил противовоздушной обороны Украины за ночь 18 июня обезвредили в небе 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запустили их в сторону ряда южных областей.

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