По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Российские оккупационные войска вечером в среду, 10 июля, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136. По состоянию на 23:00 воздушная тревога была объявлена в половине регионов страны.

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Об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военные отметили, что россияне запустили "Шахеды" с юга, они летели северо-западным курсом.

По состоянию на 22:40 БПЛА врага продолжали движение в Николаевской области курсом на Кировоградскую и Одесскую области.

Еще одна группа БПЛА курсировала в Криворожской области на запад.

Обновление от ПС по состоянию на 23:30:

– группа БПЛА на востоке Винницкой области. Курс северо-западный;

– группа БПЛА в Одесской области курс северный;

– группа БПЛА в Николаевской области. Курс на северо-запад через Кировоградскую область.

Напомним, что днем, в среду, 10 июля, город Вознесенск на Николаевщине подвергся российским обстрелам. Погиб один человек, еще восемь пострадали, у всех состояние средней тяжести. Среди раненых – мэр Вознесенска Евгений Величко.

Также оккупанты обстреляли Харьковщину. Российская армия нанесла не менее шести ударов по населенному пункту Слатино Дергачевской громады из неизвестного типа оружия. Погибла местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

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