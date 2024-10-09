По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Вечером во вторник, 8 октября, российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе типа Shahed, из-за чего на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Первые "Шахеды" зафиксировали в Николаевской области.

Видео дня

Об угрозе ударных БПЛА предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Группа ударных БПЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков)", – отметили там.

Вскоре добавилась тревога в Одесской и Днепропетровской областях.

"Ударные БПЛА с Николаевщины на Одесщину (Южное). Ударный БПЛА на Днепропетровщине, курс северный", – информировали в ВС ВСУ.

Тревожность распространилась на Полтавскую область.

Одновременно с отбоем на Днепропетровщине тревогу объявили в Винницкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны и ПВО в ночь на 8 октября уничтожили 18 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, запущенных по Украине страной-агрессором РФ. Беспилотники были сбиты в пределах пяти регионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!