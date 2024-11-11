По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Войска России вечером в понедельник, 11 ноября, снова запустили по Украине ударные беспилотники. Первые "Шахеды" около 21:30 были зафиксированы в Запорожской области.

Видео дня

По регионам начала распространятся воздушная тревога, работали силы ПВО. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Также около 21:15 тревогу объявили в Киеве и Киевской области, там зафиксировали разведывательный беспилотник, который направлялся в сторону столицы. По нему также работала ПВО.

В 21:34 в ВС сообщили, что группа "Шахедов" на севере Запорожской области летит курсом на Днепропетровщину.

Обновление по состоянию на 22:00:

– группа вражеских БпЛА с севера Запорожской области движется по северо-западному курсу, в направлении Днепра, Каменского;

– группа "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на Харьковщину.

– группа "Шахедов" из Херсонщины на Николаевщину.

ВСУ в течение ночи 11 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ, уничтожив 39 беспилотников, среди которых "Шахеды". Также воины ликвидировали две ракеты Х-59/69.

Утром 11 ноября Россия подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Миг-31К, носителей ракет "Кинжал". В итоге реальных пусков так и не произошло. Вылет такого количества самолетов оказался масштабной тренировкой российской авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки , на котором обсуждали расширение противовоздушной обороны. В частности, речь идет об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, являющихся приоритетными целями для российских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!