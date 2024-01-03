По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в среду, 3 января, страна-агрессор Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Их враг запустил с юга, по областям начала распространяться воздушная тревога.

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Об угрозе применения ударных БПЛА предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала несколько групп "Шахедов" зафиксировали на юге Николаевщины, они направлялись на северо-запад.

На Харьковщине тревога связана с работой вражеской тактической авиации из Белгородской области РФ. "Есть угроза применения авиационных средств поражения", – отметили в ВС ВСУ.

Чуть позже тревога была объявлена и в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины ночью 2 января уничтожили все 35 запущенных российскими оккупантами дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Во время атаки беспилотники двигались с юга в столицу.

Также мы писали о том, почему опасно снимать работу ПВО и распространять эти кадры даже "для своих". У врага есть возможность получить к ним доступ, если аккаунт был незаметно взломан.

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