По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" сразу с двух направлений
Российские войска вечером 28 августа снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на территорию страны сразу с двух направлений – северного и южного.
По состоянию на 23:50 воздушная тревога объявлена в половине регионов Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины на официальном Telegram-канале.
Движение ударных БПЛА российских оккупантов по состоянию на 23:29:
– "Шахеды" на севере Черниговщины в юго-западном направлении;
– БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину;
– на Николаевщине в северо-западном направлении;
– с Херсонщины курсом на север;
– БПЛА из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.
Обновленная информация от Воздушных сил по вражеских "Шахедах" по состоянию на 23:56:
– БПЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину;
– в Сумской области курсом юго-западным;
– на Николаевщине в северо-западном направлении;
– с Херсонщины курсом на Николаевщину;
– на юге Харьковщины, курс северо-западный;
– БПЛА курсом на Кривой Рог.
Ситуация по состоянию на 00:40:
– "Шахеды" из Черниговщины на Бориспольский район Киевщины;
– БПЛА из Сумской области на Черниговщину, Полтавщину и Харьковщину;
– с Полтавщины курсом на Черкасщину;
– с Херсонщины в северо-западном направлении;
– с Донетчины в направлении Днепропетровской области;
– из Кировоградской области курсом на Черкасщину;
– БПЛА в Харьковской области курсом на юг.
Движение "Шахедов" по территории Украины по состоянию на 01:30:
– БПЛА на юге Киевщины курсом на Виннитчину;
– дроны из Сумщины на Полтавщину и Харьковщину;
– на Черниговщине в юго-западном направлении;
– на Полтавщине, постоянно меняют курс;
– "Шахеды" из Кировоградской области курсом на Черкасщину;
– БПЛА с Днепропетровщины курсом на Полтавщину.
Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в течение ночи и утра 27 августа отразили очередную массированную воздушную атаку РФ, уничтожив пять ракет и 60 дронов-камикадзе типа Shahed. ПВО работала в 16 областях, часть беспилотников "упала", один улетел в Беларусь.
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