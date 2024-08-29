По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' сразу с двух направлений

Российские войска вечером 28 августа снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на территорию страны сразу с двух направлений – северного и южного.

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По состоянию на 23:50 воздушная тревога объявлена в половине регионов Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины на официальном Telegram-канале.

Движение ударных БПЛА российских оккупантов по состоянию на 23:29:

– "Шахеды" на севере Черниговщины в юго-западном направлении;

– БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину;

– на Николаевщине в северо-западном направлении;

– с Херсонщины курсом на север;

– БПЛА из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.

Обновленная информация от Воздушных сил по вражеских "Шахедах" по состоянию на 23:56:

– БПЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину;

– в Сумской области курсом юго-западным;

– на Николаевщине в северо-западном направлении;

– с Херсонщины курсом на Николаевщину;

– на юге Харьковщины, курс северо-западный;

– БПЛА курсом на Кривой Рог.

Ситуация по состоянию на 00:40:

– "Шахеды" из Черниговщины на Бориспольский район Киевщины;

– БПЛА из Сумской области на Черниговщину, Полтавщину и Харьковщину;

– с Полтавщины курсом на Черкасщину;

– с Херсонщины в северо-западном направлении;

– с Донетчины в направлении Днепропетровской области;

– из Кировоградской области курсом на Черкасщину;

– БПЛА в Харьковской области курсом на юг.

Движение "Шахедов" по территории Украины по состоянию на 01:30:

– БПЛА на юге Киевщины курсом на Виннитчину;

– дроны из Сумщины на Полтавщину и Харьковщину;

– на Черниговщине в юго-западном направлении;

– на Полтавщине, постоянно меняют курс;

– "Шахеды" из Кировоградской области курсом на Черкасщину;

– БПЛА с Днепропетровщины курсом на Полтавщину.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в течение ночи и утра 27 августа отразили очередную массированную воздушную атаку РФ, уничтожив пять ракет и 60 дронов-камикадзе типа Shahed. ПВО работала в 16 областях, часть беспилотников "упала", один улетел в Беларусь.

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