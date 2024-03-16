По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юга

Вечером в субботу, 16 марта, российские оккупационные войска устроили очередную дроновую атаку на Украину. Враг запустил дроны-камикадзе типа Shahed в сторону Одессы.

По областям начала распространяться воздушная тревога. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! БПЛА с Черного моря в направлении Одессы!" – отметили там.

Тревога в других областях связана с активностью вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. "Черниговская и Полтавская области – ракетная опасность", – сообщили военные.

В Силах обороны юга Украины сообщили, что в Одесской области идет боевая работа по вражеским БПЛА.

Тем временем тревога из-за "Шахедов" распространилась на Днепропетровскую область. "Внимание! БПЛА с Запорожья в направлении Днепра!" – отметили в ВС ВСУ.

Там также информировали о нескольких новых группах ударных БПЛА с Черного моря в направлении Одессы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 марта российские захватчики запустили по Украине два дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили оба.

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