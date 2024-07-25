По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' в направлении Одессы

Вечером в среду, 24 июля, российские оккупационные войска запустили ударные БПЛА типа "Шахед" в направлении Одессы. Из-за этого на юге Украины была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

Об угрозе ударных дронов предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Группа БПЛА на Херсонщине движется в направлении Одессы", – отметили там.

Позже эти "Шахеды" сменили курс и полетели в сторону Николаевской области.

Вскоре тревогу объявили и в Одесской области.

"БПЛА на юге Николаевщины, курс северо-западный. БПЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесщины. БПЛА на Херсонщине в направлении Бериславского района", – сообщали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 июля Россия вновь устроила дроновую атаку на Украину. На мирные украинские города летели 23 "Шахеда", также враг запустил две ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!