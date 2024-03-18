По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' в направлении Сумщины

Вечером в понедельник, 18 марта, российские оккупанты устроили очередную атаку на Украину с применением дронов-камикадзе типа Shahed. Враг запустил их в сторону Сумской области.

В регионе была объявлена воздушная тревога. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Перед этим для Харьковщины возникла угроза применения врагом баллистического вооружения, а также жителей этой области и Сумщины военные предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ.

В 23:16 по областям объявили отбой тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе типа Shahed, уничтожив в украинском небе 17 из 22 целей. Российская атака продолжалась с вечера воскресенья до ночи понедельника, 17-18 марта.

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