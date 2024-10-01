По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из Сумского направления

Около 22:00 1 октября по Украине начала распространяться воздушная тревога. Российская оккупационная армия запустила в наше воздушное пространство ударные беспилотники типа Shahed.

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В Telegram Воздушных сил ВСУ предупредили об угрозе Сумской и Полтавской областей. По состоянию на 22:33 дроны приближались к городам Лубны и Хорол, а также к Шостке.

Напомним, минувшей ночью защитники неба Украины в ночь на 1 октября уничтожили над разными регионами 29 из 32 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Остальные вражеские БПЛА тоже не достигли своих целей. ПВО работала в семи областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что в сентябре 2024 года в Украине не было ни одной ночи, чтобы Россия не атаковала наши регионы дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 иранского производства. Оккупанты за месяц запустили рекордное количество таких ударных БПЛА – 1331.

– Издание АрмияInform подсчитало, что в сентябре Россия выпустила по Украине 1339 ударных дронов. По данным Воздушных Сил ВСУ, из 1339 дронов 1107 было сбито украинским ПВО, а часть нейтрализовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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