По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Войска России вечером вторника, 5 ноября, снова запустили по Украине группы ударных дронов-камикадзе Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на нашу территорию со стороны Сумской области.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. По регионам Украины начала распространяться воздушная тревога.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской областях и Донецкой области.

Воздушные силы ВС Украины сообщили об угрозе ударных БПЛА в Сумской области в 19:30. А уже в 20:00 было сообщено, что с юга Сумщины вражеские дроны летят курсом на Полтавщину.

В 20:02 в ВС сообщили Донецкой области о ракетной опасности.

Отдельно в это время, 20:03, Воздушные силы отметили, что группа враждебных БПЛА находится на Харьковщине.

Также по состоянию на 20.10 Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Таким образом, возникла угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Еще на 20:10 ВС сообщили о новой группе БПЛА врага на севере Сумщины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский поручил решить проблему уязвимости Украины перед российскими авиабомбами и "Шахедами", которыми враг все сильнее терроризирует украинцев. Во время Ставки Верховного главнокомандующего и. командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко доложил о резком росте атак России с использованием дронов "Шахед" – количество которых по сравнению с минувшей осенью увеличилось примерно в десять раз.

Однако защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 4 ноября сбили 50 из 80 ударных дронов. Еще несколько десятков беспилотников было потеряно локационно. Кроме того, оккупанты нанесли по Днепропетровщине удар баллистической ракетой "Искандер-М" и избивали управляемыми авиабомбами по Харьковщине.

В ВМС показали на видео интенсивную боевую работу воинов Нацгвардии по вражеским "Шахедам" во время налета 4 ноября. Мобильные огневые группы защитников неба работают круглосуточно в каждом украинском регионе.

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