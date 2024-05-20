По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Ночью понедельника, 20 мая, российские оккупанты снова устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться тревога.

Она была объявлена в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Движение ударных БПЛА через Херсонщину! Курс – на Николаевщину!" – говорится в сообщении.

В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие.

Напомним, ночью 20 мая российские террористы атаковали Львовскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. В результате падения обломков сбитого БПЛА произошел пожар. Огонь распространился в лесу на площади около одного гектара.

Силы противовоздушной обороны Украины 20 мая очередную ночь подряд отражали российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. В этот раз сбили все 29 вражеских ударных БПЛА над четырьмя областями. В то же время оккупанты ударили баллистической ракетой по Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая силы ПВО обезвредили в небе все 37 "Шахедов", которыми оккупанты атаковали север, юг и центр Украины. В Одессе обломки сбитого дрона упали неподалеку от нескольких гаражей и футбольной площадки, за которой расположены многоэтажки – обошлось без пострадавших и повреждений.

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