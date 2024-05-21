По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного и северо-восточного направлений

Вечером 21 мая в Украине было сообщено о воздушной тревоге для нескольких регионов. Воздушные Силы ВС Украины предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения, после чего тревога была объявлена в Харьковской области.

Позже уже после 22 часов вечера воздушные Силы ВСУ предупредили Днепропетровскую и Запорожскую области об угрозе ударных БпЛА с южного направления. В настоящее время из Харьковщины сообщили о взрывах.

По данным карты тревог в Украине по состоянию на 22:45, тревога продолжалась в трех областях.

В 23:59 Воздушные силы призывали во внимание Кривой Рог, потому что ударный БПЛА двигался в направлении города.

В 23:00 стало известно о пролете группы БПЛА через Бериславский район Херсонщины в направлении Николаевской области в сторону Березнеговатого. В то же время тревога прозвучала в Полтавской, Николаевской и Херсонской области.

В 23:20 ПС ВСУ предупредили о движении БПЛА Shahed через Сумщину в юго-западном направлении. Соответственно, к карте тревог присоединилась Сумщина.

В свою очередь мониторы сообщили о парах дронов в Криворожском районе Днепропетровской области северо-восточным курсом, и один БПЛА неустановленного типа курсом на/через Павлоград.

В 23:50 сообщено о вражеских БПЛА, которые из Сумщины направляются в Черниговскую область. В области также была объявлена воздушная тревога.

В то же время, в официальных пабликах российской Белгородщины сообщили о тревоге и взрывах.

Так что пока карта тревог и взрывов выглядит так:

Как сообщал OBOZ.UA, ночью понедельника российские оккупантіы также устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. Силы противовоздушной обороны Украины 20 мая очередную ночь подряд отражали российскую атаку дронов-камикадзе.

Всего за ночь сбили все 29 вражеских ударных БПЛА над четырьмя областями. В то же время оккупанты ударили баллистической ракетой по Харьковщине.

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