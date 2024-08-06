По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Вечером 6 августа в Украине звучала воздушная тревога. Угрозу наши военные объявляли из-за российских дронов-камикадзе Shahed-136, а также баллистических ракет.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины около 23:00 вторника предупредили, что БПЛА двигались с юга, через Херсонскую область, в направлении Николаевской. Подробностями поделился официальный Telegram-канал ВС ВСУ.

Примерно через 15 минут защитники сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

По состоянию на 23:40 беспилотники противника продолжали движение через Николаевщину северо-западным курсом.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 6 августа уничтожили четыре ракеты из шести и 15 дронов-камикадзе из 16. Враг бил баллистикой, направляя ее на Киевщину.

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