По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' по нескольким направлениям

Вечером 10 августа в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Российские кафиры запустили дроны типа Shahed с южного направления.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины. Согласно информации на 21:44, беспилотники врага двигаются из Запорожской области в направлении на Днепропетровщину.

Уже в 22:15 украинские защитники сообщили о "Шахедах" курсом на Харьковщину. Одновременно были зафиксированы вражеские пуски КАБ тактической авиацией Сумской области.

Воздушная тревога прозвучала в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Мониторы в 22:20 сообщили, что фиксируются три беспилотника в Харьковской области по северному курсу, один возле Балаклеи, два района Лозовой, и "могут быть еще".

В 22:35 ПС сообщили о "новой группе ударных БПЛА в направлении Днепропетровщины".

В 22:50 на карте тревог покраснели Николаевщина и Херсонщина. Мониторы в пабликах отметили, что сейчас в воздухе фиксируются три дрона, которые из Харьковской области перелетают в Полтавскую, еще два или три " обращают круги вокруг Покрова " в Днепропетровской области. И один беспилотник летит к югу от николаевской Снегиревки курсом северо-западным.

Поэтому угроза с воздуха в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

По данным на 23:30, карта тревог не изменилась (угроза по "Шахедам" - Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Сумская области). Однако мониторы сообщили о восьми новых дронах врага, что через Бериславский район Херсонской области летят в сторону района Снигиревки.

Также два дрона из Харьковской области летят в сторону Великой Писаревки, один через Ахтырку в сторону Полтавской области, еще один в районе Троицкого Харьковской области. Два БПЛА врага в Криворожском районе, курс северный. И еще один "продолжает обращать круги в районе Покрова ".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны ночью и утром 9 августа уничтожили все 27 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, которые оккупанты запустили по Украине. В частности, беспилотники были сбиты в пределах семи регионов. Пуски ударных БПЛА враг совершал из района Приморско-Ахтарска, РФ.

А 8 августа Россия совершила атаку на Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" по Харьковщине, две авиаракеты Х-59 и четыре "Шахеда". Силы ПВО успешно нейтрализовали 75% враждебных целей.

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