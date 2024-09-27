По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

В ночь с четверга, 26 сентября, на пятницу, 27 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стало то, что враг запустил свои дроны-камикадзе типа Shahed, на этот раз – с южного направления.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахед" сейчас объявили для одиннадцати областей.

"Одесская область – один из ударных БпЛА на западе у границы в направлении Тирасполя! Еще один шахед подлетает с моря в район Черноморска, возможна работа ПВО", – отметили в ПС ВСУ.

Также Воздушные Силы ВС Украины сообщили о "Шахедах" на севере Херсонщины и юге Николаевщины. Курс на северо-запад.

По состоянию на 01:07 в ВС ВСУ сообщили о том, что

– Три БпЛА на юге Одесщины.

– Пять БпЛА в море посреди Крыма и Одесской области. Курс западный. В Одесскую область.

– Два БпЛА на подлете в Залив.

"Возможна работа ПВО, будьте в укрытиях!" – говорится в сообщении

Напомним, ранее в этот же день стало известно, что российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку. В результате атаки погиб мужчина, еще два человека были ранены.

Также россияне с утра атаковали Херсонщину. Вражеские удары оборвали жизнь одного человека, также пострадали среди гражданских.

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