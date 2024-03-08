По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления
Вечером в пятницу, 8 марта, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. В частности, по состоянию на 18:50 "Шахеды" фиксируются в Запорожской области, однако угроза есть и для Днепропетровщины.
"Днепропетровская, Запорожская – угроза ударных БПЛА! Движение БпЛА типа "Shahed" в Новониколаевском районе Запорожской области, курс северный/северо-западный", – говорится в сообщении.
БпЛА в направлении Павлограда.
Также тревога раздается на Харьковщине, Донецкой и Луганщине.
Украинцев призвали пройти в укрытие.
По состоянию на 19:20, БПЛА в Новомосковском районе Днепропетровской области, курсом на Харьковщину.
Напомним, войска Российской Федерации вечером 7 и ночью 8 марта продолжили обстрелы Херсонской и Донецкой областей. По меньшей мере пять человек получили ранения, один человек погиб.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта Россия запустила по нашей стране 37 дронов-камикадзе Shahed. Подразделениям ПВО Украины удалось сбить 33 вражеских цели.
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