По Украине ширилась воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' в направлении Одесщины

Утро 10 февраля началось в Украине с воздушной тревоги. Российские захватчики запустили иранские дроны-камикадзе в направлении Одесщины.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Жителей Одесщины там призывали находиться в укрытиях отбоя тревоги.

"Несколько групп ударных БпЛА через Белгород-Днестровский район Одесской области в западном направлении (Рени). Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

В 06:15 в Воздушных силах известили об отбое тревоги.

Напомним, вечером 9 февраля захватчики атаковали Украину "Шахедами" с юга и севера. Тревога сначала была объявлена в Одесской и Николаевской областях, в Одессе были слышны взрывы, работала ПВО.

Впоследствии "покраснела" Харьковщина. В Харькове оккупанты попали "Шахедами" в АЗС. Сгорели 15 частных домов, известно об одной жертве.