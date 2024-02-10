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По Украине ширилась воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" в направлении Одесщины

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
6,1 т.
По Украине ширилась воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' в направлении Одесщины

Утро 10 февраля началось в Украине с воздушной тревоги. Российские захватчики запустили иранские дроны-камикадзе в направлении Одесщины.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Жителей Одесщины там призывали находиться в укрытиях отбоя тревоги.

"Несколько групп ударных БпЛА через Белгород-Днестровский район Одесской области в западном направлении (Рени). Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

По Украине ширилась воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" в направлении Одесщины
По Украине ширилась воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" в направлении Одесщины

В 06:15 в Воздушных силах известили об отбое тревоги.

Напомним, вечером 9 февраля захватчики атаковали Украину "Шахедами" с юга и севера. Тревога сначала была объявлена в Одесской и Николаевской областях, в Одессе были слышны взрывы, работала ПВО.

Впоследствии "покраснела" Харьковщина. В Харькове оккупанты попали "Шахедами" в АЗС. Сгорели 15 частных домов, известно об одной жертве.

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