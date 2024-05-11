По Волчанску 11 мая выпустили более 20 КАБов, город под интенсивными обстрелами, – Синегубов

Российские захватчики после начала наступления в Харьковской области усилили атаки на город Волчанск. Весь день 11 мая захватчики накрывали громаду изо всех видов вооружений, включая авиабомбы.

В результате атак есть погибшие и раненые. О ситуации рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в комментарии "Общественное Харьков", деталей добавил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Днем 11 мая были интенсивные обстрелы города. Выпустили более 20 КАБов в направление города, сейчас крайне тяжелая ситуация в громаде. Стреляют из всего: артиллерия, минометы, РСЗО, КАБы, дроны. Сегодня были и раненые, и погибшие. Сейчас все уточняется, работает полиция, скорые", – отметил Гамбарашвили.

В ОВА интенсивные атаки по Волчанской громаде подтвердили.

"Более 20 КАБов было выпущено по городу и окрестным населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА", – констатировал Синегубов.

Он рассказал, что около 11:30 в Волчанске захватчики попали по частному дому. Там обошлось без пострадавших.

А вот во время удара в 15:45 по селу Волчанские Хутора ранения получил 64-летний мужчина. Один из частных домов, оказавшихся под обстрелом, загорелся.

"Также в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины", – подчеркнул Синегубов.

Данных о жертвах глава Харьковской ОВА не приводил.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко показал, как спецподразделение "Омега" уничтожает врага в Харьковской области вместе с бронетехникой. Также чиновник опроверг фейки российских СМИ, показав: правоохраните и спасатели остаются в населенных пунктах Харьковщины, несут усиленное дежурство, помогают гражданскому населению и ликвидируют последствия вражеских атак.