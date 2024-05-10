'По всей линии фронта – тяжелые бои!' Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Харьковщине и Донетчине

Вечером в пятницу, 10 мая, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на передовой. По всей линии фронта идут тяжелые бои между нашими Силами обороны и российскими оккупационными войсками.

Отдельное внимание было уделено обстановке на Харьковщине, а также на Покровском и других направлениях в Донецкой области. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Только что был доклад Главкома Александра Сырского. Обсудили оборонные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно – Часов Яр", – написал он. Сырский доложил главе государства по поводу решений, которые дадут больше возможностей нашим воинам.

В вечернем обращении к украинцам Зеленский отметил, что продолжается усиление наших военных на Харьковских направлениях. "И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать какие-либо российские наступательные намерения", – заявил он.

Гарант заверил, что воинов обеспечивают всем необходимым для защиты наших позиций, он постоянно на связи не только с Сырским, но и с министром обороны Рустемом Умеровым. Сейчас все зависит от стойкости наших воинов, поэтому каждый, кто держит сейчас позиции, сохраняет позиции всей Украины.

"Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, – это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, которые воспринимают ситуацию именно так", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России утром 10 мая пытались прорвать украинскую оборону на границе в Харьковской области. Из Волчанска и соседних сел организована эвакуация гражданского населения.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российские оккупанты начали контрнаступление на Харьковщине. По словам главы государства, украинские военные знали о таких планах врага.

По состоянию на вечер 10 мая попытки наступления врага на Харьковщине были остановлены. Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины, пытаясь прорвать оборону ВСУ. А самым горячим за минувшие сутки оказалось Авдеевское направление.

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