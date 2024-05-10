Армия России не добилась успеха на Харьковщине: что происходило на фронте. Карта и сводка Генштаба

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим за минувшие сутки оказалось Авдеевское направление, в то же время наступление на Харьковщине было остановлено. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10 мая.

В течение суток зафиксировано 91 боевое столкновение. Всего враг нанес 6 ракетных и 67 авиаударов, совершил 92 обстрела из РСЗО.

В частности, на Слобожанском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище Харьковской области. На Купянском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

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