По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу: была угроза ракетного удара

К вечеру 7 марта всю территорию Украины охватила масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты подняли в воздух истребитель МиГ-31К, который является носителем ракеты "Кинжал".

Он взлетел с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Об опасности предупредили в Telegram Воздушных сил ВСУ.

В 18:18 был объявлен отбой воздушной тревоги по областям.

Напомним, 7 марта российские оккупанты нанесли удар по Сумам. В результате очередной атаки захватчиков повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Последствия атаки россиян уточняются.

Минувшей ночью россияне атаковали дронами-камикадзе типа Shahed жилые кварталы в городе Сумы. В областном центре есть три прилета в разных районах: под удар попали жилые дома, детский сад и объект критической инфраструктуры. В результате обстрела пострадали семь человек, среди которых – 10-летний мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 7 марта российские террористы ударили тремя управляемыми авиабомбами по городу Волчанск Харьковской области. В результате атаки под завалами погибла 40-летняя мирная жительница, женщина 1956 года рождения получила ранение.

– Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские военные время от времени совершают точечные запуски в сторону Украины управляемых ракет Х-59 и противорадиолокационных Х-31П. Так они проверяют готовность систем украинской противовоздушной обороны отражать атаки.

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