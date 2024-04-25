По всей территории Украины воздушная тревога: есть угроза ракетного удара

В Украине в четверг, 25 апреля, в третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. Ракетная опасность по всей территории Украины связана со взлетом вражеского МиГ-31К.

В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К!" – говорится в сообщении.

Следует отметить, что истребитель МиГ-31К является носителями российских аэробалистических ракет "Кинжал".

По данным мониторинговых каналов, взлет МиГ-31К зафиксирован из Астрахани.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 25 апреля, в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за взлета "МиГа" с аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ. Она длилась менее получаса.

После этого тревогу объявили из-за взлета "МиГа" с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

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