По всей территории Украины воздушная тревога: есть угроза ракетного удара
К вечеру пятницы, 3 мая, по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Российские террористы подняли в атмосферу истребитель МиГ-31К, который может быть носителем ракеты "Кинжал".
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – говорится в сообщении.
Отметим: аэродром "Саваслейка" расположен в 600 км от границ Украины и в 900 км от Киева.
МиГ-31К является носителем сверхзвуковых ракет противника Х-47М2 "Кинжал", потенциально угрожающих всем регионам страны.
Напомним, утром 3 мая оккупанты ударили по Курахово. Били по многоэтажкам в центре города, есть погибшие и раненые.
Кроме того, россияне обстреляли "Градом" село Мемрик на Донетчине. В результате атаки погибли и ранены.
Также сообщалось, что захватчики ударили по селу Новоосиново на Харьковщине, убив пенсионера.
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