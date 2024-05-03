По всей территории Украины воздушная тревога: есть угроза ракетного удара

К вечеру пятницы, 3 мая, по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Российские террористы подняли в атмосферу истребитель МиГ-31К, который может быть носителем ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – говорится в сообщении.

Отметим: аэродром "Саваслейка" расположен в 600 км от границ Украины и в 900 км от Киева.

МиГ-31К является носителем сверхзвуковых ракет противника Х-47М2 "Кинжал", потенциально угрожающих всем регионам страны.

Напомним, утром 3 мая оккупанты ударили по Курахово. Били по многоэтажкам в центре города, есть погибшие и раненые.

Кроме того, россияне обстреляли "Градом" село Мемрик на Донетчине. В результате атаки погибли и ранены.

Также сообщалось, что захватчики ударили по селу Новоосиново на Харьковщине, убив пенсионера.